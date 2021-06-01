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Fernando Muslera isyan etti: Oynamak istemiyorum

Fernando Muslera isyan etti: Oynamak istemiyorum

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Kolombiya’daki siyasi olaylar ve Arjantin’deki pandeminin kötü seyri nedeniyle Copa America'da oynamak istemediğini belirtti.

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, milli takımın hazırlık kampında açıklamalarda bulundu. Turnuvanın, Kolombiya’daki siyasi olaylar ve Arjantin’deki pandeminin kötü seyri nedeniyle iki ülkede de yapılmayacağı belirtilmişti.

"Oynamak istemiyorum"
Turnuva için konuşan tecrübeli kaleci, "Biz futbol oynuyoruz ve önceliğimiz sağlık. Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum. Hepimizin ailesi var." dedi.

Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliği iptal edilen 2021 Kupa Amerika (Copa America), Brezilya'da düzenlenecek. Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, turnuvanın Brezilya'da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Dünyanın en iyi futbolu, milyonlarca Güney Amerikalıya mutluluk ve tutku getirecek." ifadeleri kullanıldı.

13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı.

CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmişti. (Skorer)

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