CHP'li Özgür Özel’den Bakan Varank’a sürpriz telefon

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı telefonla arayarak yerli aşı çalışmalarında gönüllü olacağını ve gönüllü arama afişlerinin CHP binalarında asılması için girişimde bulunacağını söyledi.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasındaki sürpriz telefon görüşmesinin ayrıntılarını köşe yazısında aktardı.

Her iki ismi kutlayan Hakan, yazısında "milli meselelerde bir dayanışma, bir yakınlaşma, bir sonsuza uzanma durumu olmalı." ifadelerine yer verdi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Yerli aşı için çevresini seferber edecek

"CHP’li Özgür Özel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı telefonla aradı. Şunları söyledi:

- Sayın Bakan!

- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.

- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.

- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.

- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.

- Yerli aşı çıktıktan sonra bu aşıyı tercih edeceğim. Ailemin ve sevdiklerimin de yerli aşı yaptırmalarını isteyeceğim.

- Şimdiden söz veriyorum.

Bakan Varank da...

Özgür Özel’e...

Şunları söyledi:

- Sayın Özel...

- İfadelerinize teşekkürler.

- Destek teklifinize de.

- Yaklaşımınız son derece olumlu ve yapıcıdır.

Ben...

- İşte böyle siyaseti seviyorum.

- İşte böyle yeri geldiğinde yapıcı tutum alan muhalefeti seviyorum.

- İşte böyle yapıcı tutum alan muhalefetin hakkını veren iktidarı seviyorum.

Rekabet tabii ki olacak. Polemik tabii ki olacak. Sert tartışma tabii ki olacak. Gerginlik tabii ki olacak.

Siyasetin bayram tadında olmayacağının, bütün siyasetçilerin el ele tutuşmayacaklarının ve sonsuza uzanmayacaklarının tabii ki farkındayım.

Ama hiç değilse milli meselelerde bir dayanışma, bir yakınlaşma, bir sonsuza uzanma durumu olmalı.

Hem Özgür Özel’i hem de Bakan Varank’ı kutluyorum."