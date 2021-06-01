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Stellantis, çip krizi nedeniyle üretime ara veriyor

Stellantis, çip krizi nedeniyle üretime ara veriyor

Groupe PSA ile FIAT Chrysler Automobiles'ın güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan Stellantis, çip krizi nedeniyle üretimi 4 gün durduracak

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Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Küresel çip krizinden etkilenen markalar arasında yer alan Stellantis, İtalya'nın güneyindeki Melfi'de bulunan fabrikasında üretimi haziran ayında 4 gün durduracak.

Yapılan açıklamaya göre, Melfi'de üretim 3-4 Haziran ve 28-29 Haziran günlerinde duracak.

Verilen bilgiye göre, Stellantis'in tedarik sıkıntılarının sürmesi halinde 1-2 Temmuz tarihlerinde de üretimin durdurması gündemde.

İlk çeyrekte Avrupa'nın lideri 
Stellantis, büyük oyuncu olduğu Avrupa pazarında 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 23,6 oranında pazar payı elde etmişti. Bu oran, kuruluşunun ilk üç ayında markayı Avrupa binek ve hafif ticari araç pazarının lideri yapmıştı.

Avrupa’da üç ayda satılan toplam 3 milyon 619 bin 749 aracın 854 bin 151 adeti Stellantis çatısı altındaki markalardan gelmişti.

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