Hafta sonu yasakları kalktı mı bu hafta sonu sokağa çıkmak serbest mi?

Yeni normalleşme paketi Erdoğan tarafından açıklandı, 1 Haziran salı gününden itibaren birçok yasak kalkıyor. Bu hafta sonundan itibaren yani 5-6 Haziran'da sokağa çıkma yasağı esnetiliyor. 5 Haziran cumartesi günü saat 22.00'ye kadar sokağa çıkma serbest 6 Haziran pazar günü ise sokağa çıkma yasak olacak.

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1 Haziran yeni normalleşme takvimi Erdoğan tarafından vatandaşlara duyuruldu. En çok merak edilen konulardan biri de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusunun yanıtı oldu. Kabine toplantısı sonrasında yeni kararlar bir bir açıklandı. Düşen vaka ölüm sayılarının ardından yeni normalleşme başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı esnetildi. Cumartesi günü sokağa çıkma serbest, pazar günü ise yasak olacak. Pazar günü yasağı cumartesi akşamı saat 22.00'de başlayacak pazartesi 05.00'e kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafe-restoranların açılması, yüz yüze eğitim, düğün nişan törenleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi gibi önemli başlıkların yer aldığı koronavirüs pandemisinin normalleşme adımlarını açıkladı.

1 HAZİRAN NORMALLEŞME KARARLARI

* Haziran ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek.

* Bu sınırlama cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününü tam kapsayacak şekilde uygulanacak.

* Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında açık olacak, müşteri kabul edecek masaya servis yapabilecek.

* Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler Sabah 07.00 akşam 21.00 arasında çalışabilecek. Pazar günü kapalı olacaklar.

* Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 haziran itibariyle serbest olacak

* Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacaktır.

* Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.

* 1 Haziran salı itibariyle ilkokulda yüz yüze eğitim başlayacak.

* 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ortaokul ve liseler açılıyor.