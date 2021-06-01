Fenerbahçe'de o yıldızlar topun ağzında! Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar

Maaş bütçesini 42 milyon Euro seviyelerine düşürmek zorunda olan Fenerbahçe yönetimi yüksek maaş alan bazı futbolcularla yollarını ayıracak. Fenerbahçe'de gönderilecek isimler de netleşiyor. Vedat Muriqi ve Edin Visca için de yeni bilgiler geldi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe bu sezon bir sağ bek bir sol bek bir hızlı kanat oyuncusu ve en az iki golcü almak istiyor. Karagümrük forması giyen Lucas Biglia ve Borini ile görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe yönetimi takımda çok kazanan futbolcular üzerinden operasyon başlattı. O isimler topun ağzında...

Yüksek maaş alan futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Edin Visca ve Vedat Muriqi transferleriyle ilgili girişimleri belli olurken sürpriz ayrılıklar olabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de yaz transfer sezonu hayli zorlu geçecek. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, diğer yandan da mali yapılandırma anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf edecek.

Yapılandırma anlaşması, imza atan tüm kulüplere maaş bütçesini yüzde 15 düşürme zorunluluğu getiriyor. Yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir maaş bütçesi bulunan sarı-lacivertliler, bu bütçeyi 42 milyon Euro yakınlarına çekmek zorunda.

5 oyuncunun toplam maaşı 12 milyon Euro'nun üzerinde

Bu da maaşı yüksek oyuncuların, daha düşük maaşlı isimlerle değişmesi anlamına geliyor. Samatta, Gustavo, Sosa, Novak, Tisserand gibi oyuncular bu noktada ön plana çıkıyor. 5 oyuncunun toplam maaşı 12 milyon Euro'nun üzerinde. Bu futbolcular indirim talebine şu ana kadar yanıt vermedi.

Kiralıktan dönenler de gönderilecek

Sarı-lacivertliler aralarından en az üçünü gönderdiği takdirde ciddi anlamda rahatlama yaşayacak. Kiralıktan dönenlerin gönderilmesiyle de hedeflenen bütçe oluşturulmuş olacak.

Visca'dan kötü haber: Fenerbahçe'de adı sıklıkla anılan Vedat Muriqi ve Edin Visca'nın transferleri çıkmaza girdi. Visca, Başakşehir teknik heyetiyle yaptığı görüşme sonrası 1 yıl daha takımda kalma kararı aldı. Boşnak oyuncunun geçen sezon sakatlıklar dolayısıyla yeterli katkıyı veremediği takımına borçlu hissettiği öğrenildi.

Vedat Lazio'da kalıyor

Vedat Muriqi'in ise takımda kalma ihtimali güçlendi. Lazio, oyuncuyu kiralamayı düşünmüyor. Kiralasa dahi İtalyan takımları dışında bir takıma vermeyecek.

Gökhan Gönül, biten sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor. Adana Demirspor ile görüştüğü ileri sürülen oyuncunun tek amacının 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak olduğu belirtildi. Ancak 36 yaşındaki futbolcuya uzatma teklifi sunmayan sarı-lacivertli kulüp, bu konuda gönülsüz...

Fenerbahçe'nin sağ ve sol bek bölgeleri için yoğun bir araştırma içerisinde bulunduğu, Gökhan ve Novak'ın gelecek sezon kadrosunda yer almayacağı ifade ediliyor.