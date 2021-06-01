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Son dakika stopaj indirimi 2 ay daha devam edecek

Son dakika stopaj indirimi 2 ay daha devam edecek

Hazine kaynakları gelen son dakika bilgisine göre; TL mevduata uygulanan stopaj indiriminin haziran ve temmuz aylarında da devam edeceğini bildirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Lirası mevduatına uygulanan stopaj indiriminin haziran ve temmuz aylarında da devam edeceği bildirildi.

TL mevduat desteği 31 Mayıs'ta son bulacaktı 

Daha önce Türk lirası (TL) mevduatları için stopaj desteği uygulamasında süre 31 Mayıs 2021'e uzatılmış ve bu tarihte son bulacaktı. Şimdi süre haziran ve temmuz aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmış oldu.

Amaç Türk Lirası'nın değerini korumak 

Türk Lirası'nın değerini korumak, birikimlerin Türk Lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen stopaj desteği uzatılmasını kapsıyor.

Daha önce yayınlanan karara göre, Türk Lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 kesinti yapılacak.

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarında ise bu oranlar, vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise sıfır olarak uygulanacak.

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