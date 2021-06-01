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Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Anadolu Ajansı
Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK mensubu ikna yoluyla teslim oldu. İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda örgütten kaçan bir terör örgütü mensubu daha Türkiye'ye giriş yaptı.

Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubunun 2008'de terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.

pkk
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