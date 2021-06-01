Altın için bomba tahmin! Teknik uzman Tunç Şatıroğlu hedefin 624 lira olduğunu duyurdu

Altın fiyatları Mayıs ayını zirvede tamamladı. Altın bundan sonra ne olur? Yükselir mi düşer mi? Bu fiyatlardan altın alınır mı yoksa satılır mı? Teknik uzman Tunç Şatıroğlu, gram altında hedef fiyatın 624 lira olduğunu söyledi.

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Altın fiyatları mayıs ayını yükselişle kapattı. Teknik uzman ve piyasa analisti Tunç Şatıroğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda ons ve gram altın fiyatına yönelik beklentilerini açıkladı. Gram altın için yükseliş trendinin süreceğini belirten Şatıroğlu, 540 TL seviyesinin geçildiği durumda yeni hedefin 624 TL olacağını söyledi.

Gram altın almayı önermiyorum

"Altında yükseliş bekliyoruz." açıklamasında bulunan Şatıroğlu, yatırımcılara "Gram altın 540 TL’ye yaklaştığında dirence yaklaşmış olacağımız için satın almayı önermiyorum. Direnç aşıldığı dönem alınabilir." uyarısında bulundu.

Bir sonraki hedef 624 lira

Gram altın fiyatının 540 lira seviyesine ne zaman geleceği ile ilgili tarih vermeyen deneyimli analist, "Lineer görünümde haziran ortasında bu noktaya gelir gibi görünüyor. Ancak piyasalar lineer ilerlemez. 540 TL geçilirse bir sonraki hedef 624 TL olacaktır." ifadesini kullandı.

Güncel altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın ve gram altın fiyatı mayısta son 10 ayın en iyi ayını geçirirken haziran ayına ise yatay seviyede başladı. Gram altın 1 Haziran 2021 Salı günü 522 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 854 liradan satılıyor. Cumhuriyet altın fiyatı ise 3 bin 407 liradan satılarak işlem görüyor.