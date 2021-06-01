Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Menajerinden flaş hamle

Galatasaray ile kiralık anlaşması sona eren Halil Dervişoğlu ve kulübüyle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, taraftarı heyecanlandıracak iki transfer üstünde duruyor. Henry Onyekuru'nun menajerinden sürpriz Beşiktaş hamlesi geldi.

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru ile sözleşme yenilenmedi. Sarı kırmızılılar Onyekuru'nun opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi odaklı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Onyekuru ile sıcak temasta. Sabah'ın haberine göre, menajeri Onyekuru'yu Beşiktaş'a önerdi.

Üç ayrı dönemde Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun bonservisi Monaco'da bulunuyor. Başarılı kanat oyuncusu Galatasaray'da 71 maçta forma giydi ve 22 gol attı, 12 de asist yaptı.

Beşiktaş'a iki öneri

Kulübün kapısını aşındıran menajerler, G.Saray'ın devam etmek için girişimde bulunmadığı Henry Onyekuru ile Hollanda ekibi Venlo'da harika bir sezon geçiren santrafor oyuncusu Georgios Giakoumakis'ı önerdi.

Monaco'nun gelecek planlarında yer vermediği 23 yaşındaki Onyekuru için geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray henüz bir girişimde bulunmayınca menajeri kulüp arayışlarına başladı. Kurulan temasta menajer, başarılı kanat oyuncusunu Beşiktaş'a getirebileceğini bildirdi.

Kararı Sergen Yalçın verecek

Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu listesine alan yönetim, detaylı olarak tüm isimler gibi Yunan oyuncuyu da teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak.

Hollanda Ligi'nde Venlo formasıyla mücadele eden Georgios Giakoumakis, 33 maçta 29 gol atıp 2 asist yaptı.