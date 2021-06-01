BIST 1.426
DOLAR 8,49
EURO 10,40
ALTIN 522,29
HABER /  GÜNCEL

TUSAŞ'tan Hürkuş açıklaması! Pilot eğitimlerinde kullanılacak

TUSAŞ'tan Hürkuş açıklaması! Pilot eğitimlerinde kullanılacak

Hürkuş Hava Yer Entegrasyon Uçağı'nın pilot eğitimlerinde kullanılacağı açıklandı.

Abone ol

Hürkuş'un yeni versiyonu Hürkuş Hava Yer Entegrasyon Uçağının (HYEU) pilotların eğitimlerinde kullanılacağı belirtildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatında şirketin özgün ürünleri arasında yer alan Hürkuş'un yeni versiyonu Hürkuş HYEU ilk uçuş gösterisi düzenledi.

'Önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor'

Hürkuş HYEU'nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığının eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor. Hürkuş HYEU ile İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek. 135'inci filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan Hürkuş HYEU'nun, düşük kullanım maliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.

Hürkuş'un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak Hürkuş HYEU ile elektro-optik / infrared (EO/IR) kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra oto pilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebilecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin, "Çeşitli ülkelerin komutanlıklarının katılımlarıyla gerçekleştirilen bu önemli tatbikatta Hürkuş HYEU özellikle 135'inci filo nezdinde eğitim maksadıyla kullanılacak. Biraz daha açmak gerekirse, Hürkuş HYEU ile amacımız hava ve yer unsurlarına eğitim vermek. Hürkuş HYEU'nun gelişmiş sistemleri ve özellikleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza önemli katkılar yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Anadolu Yakası'nda 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi
Diyarbakır'da yolda yürüyen genç kız kıyafeti nedeniyle saldırıya uğradı
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'dan Sedat Peker açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı
Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Menajerinden flaş hamle
Uzay Hepari kimdir kaç yaşında neden öldü? Oğlu ve karısı bakın kim
Bomba araştırma! Koronavirüs erkeklerde unutkanlık, kadınlarda saç dökülmesi yaptı
Altın için bomba tahmin! Teknik uzman Tunç Şatıroğlu hedefin 624 lira olduğunu duyurdu
FDA eski Başkanı Gottlieb'den koronavirüs açıklaması: Laboratuvar sızıntıları her zaman oluyor
Mardin’de terör örgütlerine eleman götüren çete çökertildi
Yorumlar