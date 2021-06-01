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Bakan Vedat Bilgin duyurdu! Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak

Bakan Vedat Bilgin duyurdu! Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak

Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi belli oldu. Ödemeler 8 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bakan Bilgin ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 8 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacak."

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