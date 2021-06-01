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Terör örgütü DHKP/C’nin ‘milis hücresi’ çökertildi: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
Terör örgütü DHKP/C’nin ‘milis hücresi’ çökertildi: 7 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde milis yapılanmasında yer alan 7 şüpheli yakalandı.

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Emniyet kaynaklarının verdiği bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahalli alanlarda sözde milis yapılanmalarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için operasyonun düğmesine basan Terör Polisi, gece saatlerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 7 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Yakalanan örgüt üyelerinin, önceki operasyonlarda ele geçirilen cep telefonu ve SD kartlarda DHKP/C ile ilgili çeşitli doküman ve talimat içeren yazışmalardan tespit edildiği öğrenildi.

Birinin yurt dışına kaçtığı tespit edilen firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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