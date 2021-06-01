Pendik'te sular ne zaman gelecek İSKİ su kesintisi 1 Haziran programı

İSTANBUL'un Pendik ilçesinde bugün 13 saatlik su kesintisi yaşanacak. İSKİ su kesintisi duyurusuna göre Pendik'te sular 09.00'da kesildi ve akşam 22.00'de sular gelecek. İşte 1 Haziran İSKİ su kesintisi listesi

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PENDİK su kesintisi 1 Haziran sular ne zaman gelecek araştırması başladı. İSKİ'nin günler öncesinden duyurduğu 13 saatlik su kesintisi İstanbul'un 9 ilçesinde başladı. Sultanbeyli'de sabah 09.00'da başlayan su kesintisi akşam 22.00'e kadar devam edecek.

Bugün 13 saatlik su kesintisi yaşanacak İSKİ duyurdu. 1 Haziran Salı günü saat 09:00'da başlayacak olan su kesintisi ile birlikte "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Su kesintisi, Tuzla, Kartal, Ümraniye, Üsküdar gibi ilçeler ve belirtilen mahallelerde yaşanacak. Bu kapsamda, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 13 saatlik su kesintisi bilgileri!

İSKİ'DEN 13 saatlik su kesintisi açıklaması:

İSKİ su kesintisi, önceki gün kurum tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerinin tamamı ve Sancaktepe ve Üsküdar İlçelerinde; Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahallelerine su verilemeyeceği ifade edildi.