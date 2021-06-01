Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez maskelerin çıkarılacağı tarihi açıkladı

Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır hayatın vazgeçilmezi haline gelen maske takma zorunluluğunun biteceği tarih açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini belirterek, ''Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir'' dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında soruları cevapladı. Bakan Koca, 'Erken dönemde bir rahatlama bekliyoruz' diyerek, yaz aylarını işaret etti. Sağlık Bakanı, maske takma zorunluluğunun kalkması için ilk kez tarih verdi.

Eylül'de normal hayata dönmek istiyoruz: Bakan Koca, ''Eylül'de normal hayata dönmek istiyoruz. Bu dönemde okullar, üniversite, yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönülmesini hedefliyoruz; aşılamayı sağlayarak. Aşı takviminde aksama olmazsa, toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanacak ve Türkiye sonbaharda normal hayata dönecek'' dedi.

Aşı olanların maske takma zorunluluğu...: Toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmasıyla toplumsal bağışıklığın oluşabileceğini söyleyen Bakan Koca, ''Toplumsal bağışıklığın oluşması önemli. Aşılamayı da biz Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül dahil olmak üzere yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir'' ifadelerini kullandı.

Aşılama takviminde son durum: Gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye’de olacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının eylül ayında uygulanmaya başlamasının planlandığını belirtti. Aşı sırası gelenlerin aşı olma oranının arttığını belirten Koca, takvim işlerse aşılamada haziran sonunda 20 yaşa kadar inileceğini söyledi.

Haziran sonu 20 yaşa iner: Koca, ''Aşılamayı sağlayarak Eylül sonrasında okullar, üniversiteler ve yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz'' dedi.