BIST 1.425
DOLAR 8,53
EURO 10,43
ALTIN 522,80
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez maskelerin çıkarılacağı tarihi açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez maskelerin çıkarılacağı tarihi açıkladı

Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır hayatın vazgeçilmezi haline gelen maske takma zorunluluğunun biteceği tarih açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini belirterek, ''Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir'' dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında soruları cevapladı. Bakan Koca, 'Erken dönemde bir rahatlama bekliyoruz' diyerek, yaz aylarını işaret etti. Sağlık Bakanı, maske takma zorunluluğunun kalkması için ilk kez tarih verdi.

Eylül'de normal hayata dönmek istiyoruz: Bakan Koca, ''Eylül'de normal hayata dönmek istiyoruz. Bu dönemde okullar, üniversite, yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönülmesini hedefliyoruz; aşılamayı sağlayarak. Aşı takviminde aksama olmazsa, toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanacak ve Türkiye sonbaharda normal hayata dönecek'' dedi. 

Aşı olanların maske takma zorunluluğu...: Toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmasıyla toplumsal bağışıklığın oluşabileceğini söyleyen Bakan Koca, ''Toplumsal bağışıklığın oluşması önemli. Aşılamayı da biz Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül dahil olmak üzere yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir'' ifadelerini kullandı.

Aşılama takviminde son durum: Gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye’de olacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının eylül ayında uygulanmaya başlamasının planlandığını belirtti. Aşı sırası gelenlerin aşı olma oranının arttığını belirten Koca, takvim işlerse aşılamada haziran sonunda 20 yaşa kadar inileceğini söyledi.

Haziran sonu 20 yaşa iner: Koca, ''Aşılamayı sağlayarak Eylül sonrasında okullar, üniversiteler ve yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz'' dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İçişleri Bakanlığı, normalleşme süreciyle ilgili genelge yayınladı! Nereler açık nereler kapalı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adalar sular ne zaman gelecek İSKİ 1 Haziran su kesintisi
10 saniyede Covid-19 testi! 4 Türk bilim insanı geliştirdi
Rus turistler bu ay da gelmiyor! Rusya Türkiye'ye uçuş yasağını uzattı
Reuters son dakika geçti! Çin'de ilk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu
İslam Memiş'ten bomba tavsiyeler! Altın almalı mı satmalı mı?
Nagehan Alçı'dan 'yüz yüze eğitim' isyanı! O bakanları isim isim biliyorum'
Devlet Bahçeli'den erken seçim çıkışı! Onların gizli FETÖ'cü olup olmadıkları araştırılsın
Kartal su kesintisi İSKİ 1 Haziran sular ne zaman gelecek saat kaçta?
Emniyetten kurumsal yapılar ve işletmelere 'fidyeci yazılım' uyarısı
Bıçaklı saldırıya uğrayan doktor: ﻿﻿Mesleği bırakmayı çok ciddi anlamda düşünüyorum
Yorumlar 5 yorum