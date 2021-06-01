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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSÖ'nün ödüllendirdiği AK Partili Tuba Durgut'u tebrik etti

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSÖ'nün ödüllendirdiği AK Partili Tuba Durgut'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ödüle layık görülen Tuba Durgut'u kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ödüle layık görülen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut'u kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, "tütün salgını "ile mücadele alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla DSÖ tarafından ödüllendirilen Durgut ile telefonda görüşerek, tebriklerini iletti.

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