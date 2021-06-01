İTO İstanbul’un mayıs enflasyonunu açıkladı

İTO verilerine göre, mayısta İstanbul'da bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1.67, toptan fiyatlar yüzde 2.27 arttı.

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İstanbul’da perakende fiyatlar Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 1.67, toptan fiyatlar ise bir önceki aya göre yüzde 2.27 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 15.78, toptan fiyatlar ise yüzde 19.03 arttı.

Mayıs ayında giyim harcamalarında yüzde 7.49, ev eşyaları harcamalarında yüzde 4.81, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2.4, gıdada yüzde 1.37 artış gerçekleşti. Kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.43 azalma yaşanırken diğer harcamalar grubunda değişim olmadı.