AK Partili Turan'dan Süleyman Soylu ve 15 vekil iddiasına açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'in iddiaları sonrası yaptığı açıklamalardan AK Parti'de 15 milletvekilinin rahatsızlıklarını parti yönetimine ilettiği haberine, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan yalanlama geldi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası Soylu'nun açıklamalarından 15 milletvekilinin rahatsızlık duyduğu iddiasıyla BBC Türkçe'nin kulis haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "10 bin dolar alan siyasetçiyi" tanıyorum sözleri sonrasında AK Partili 15 vekilin parti yönetimine rahatsızlığını ilettikleri iddialarını net bir dille yalanladı. Turan, "Konu ile ilgili kulis bilginiz doğru değildir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddialarından sonra katıldığı televizyon programlarımda önceki bakan ve bürokratları adres gösterip "Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" demesinin AK Parti içinde tartışma yarattığı ve bunun üzerine aralarında emniyet kökenli isimlerin de bulunduğu 15 milletvekilinin parti yönetimiyle görüşüp rahatsızlığını dile getirdiği iddia edilmişti.

Soylu ne söylemişti?

Sedat Peker, yayınladığı videolarda İçişleri Süleyman Soylu'nun kendisine koruma verdiğini iddia etmişti.

Soylu TRT'de katıldığı programda, Peker'e korumanın kendisi bakanlık görevine gelmeden 1,5 yıl önce verildiğini ifade etmişti. Soylu 24 Mayıs'ta Habertürk televizyonunda katıldığı programda da koruma polisi verilmesi konusunda yine kendisinden önceki dönemi, hatta halen AK Parti Erzurum Milletvekili olan Selami Altınok'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü dönemini işaret etmişti.

Soylu, "16 Ocak 2015. DHKP/C'nin Sedat Peker'e, ilgili kişiye tehdit. 26 Ocak 2015 'ben koruma istemiyorum', daha sonra 'ben istiyorum' diyor. Tekrar komisyon toplanıyor, istihbarat ve terör bir araya geliyor ve kendisine koruma veriliyor. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu da zannediyorum Mustafa Çalışkan. Şimdi şu adam, Nurettin Demir. Kadıköy eski ilçe emniyet müdürü. Kardeşi Nurten Demir, 1992'de DHKP/C'den öldürdü, diğer kardeşi DHKP/C ile iltisaklı. Sonra bu kişi ne olmuş? FETÖ'den ceza yemiş" açıklaması yaptı.

Bu açıklamanın ardından Anadolu Ajansı, "Sedat Peker'e verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildi" başlıklı bir haber yayımladı. Anadolu Ajansı'nın paylaştığı koruma belgesini imzalayanlar arasında Selami Altınok ile Mustafa Çalışkan'ın imzası yer alıyordu.

Bu haberin ardından Altınok, yazılı açıklama yaparak habere tepki gösterdi. "Resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir" diyen Altınok, "Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir" görüşüne yer verdi.

Bu açıklamanın ardından Anadolu Ajansı haberini güncelleyerek Altınok'un ismini çıkardı, ilk tweet paylaşımlarını da sildi.

'Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi' tartışması

Soylu katıldığı bir televizyon programında ayrıca "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" iddiasında bulunmuştu.

Israrlı sorulara karşı isim vermeyen Soylu, çağırılması halinde savcıya bu ismi verebileceğini ifade etmişti. Soylu bu ismi açıklamazken, Peker yayınladığı son videoda, AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk'e "çanta çanta para verdiği" iddiasında bulunmuştu.