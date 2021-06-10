BIST 1.457
DOLAR 8,42
EURO 10,27
ALTIN 512,75
HABER /  SPOR

PSG, Wijnaldum'u kadrosuna kattı: 2024'e kadar sözleşme

PSG, Wijnaldum'u kadrosuna kattı: 2024'e kadar sözleşme

PSG, Georginio Wijnaldum'u transfer etti. Hollandalı futbolcu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Abone ol

Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Liverpool'da forma giyen orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Avrupa'da en güçlü kadroya sahip takımlardan birine geldiğini belirten Wijnaldum, "PSG son yıllarda ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. Taraftarımızla birlikte daha da ileriye gidebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Feyenoord, PSV ve Newcastle United formaları giyen Wijnaldum, 2016 yılında Liverpool'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibinde Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa zaferleri yaşayan Hollandalı futbolcu, geçen sezon 51 maçta 3 gol atmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ziya Selçuk'tan ek atama bekleyen öğretmene 'inşallah' müjdesi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Avrupa Merkez Bankası faiz ve varlık alım miktarını sabit tuttu
Üsküdar'da riskli yapı alanında kentsel dönüşüm projesi başlatıldı
AK Partili Turan'dan Süleyman Soylu ve 15 vekil iddiasına açıklama
Şanlıurfa’da Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Dernek başkan gözaltı alındı
Camdaki Kız'ın hikayesi nasıl kitap özeti kısaca nedir?
Hangi ilde ne kadar müsilaj toplandı? Bakan Murat Kurum açıkladı
Ekrem İmamoğlu: Erdoğan bana imreniyor
Merkez Bankası 4 Haziran itibarıyla güncel rezervleri açıkladı!
Yorumlar