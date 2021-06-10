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Ziya Selçuk'tan ek atama bekleyen öğretmene 'inşallah' müjdesi

İhlas Haber Ajansı
Ziya Selçuk'tan ek atama bekleyen öğretmene 'inşallah' müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk atama bekleyen öğretmen ailesinin sorusuna 'inşallah' diyerek yanıt verdi.

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Eskişehir programını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyarete gittiği AK Parti İl Başkanlığı binası girişinde kendisine bir yazı vererek çocuklarına ek atama istediğini belirten anneye, ‘İnşallah’ cevabını verdi.
Eskişehir’e bir takım ziyaret için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen ‘Yunus Emre’yi Bilir Misin’ isimli sergiyi gezdi.

Ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına gelen Bakan Selçuk’u kapıda partililer karşıladı. Bakan Selçuk ile fotoğraf çektiren anneler, çocuklarının eğitimleri hakkında konuştu. Bu sırada annelerden Sadife Tiryaki, daha önceden hazırlamış olduğu yazıyı Bakan Selçuk'a uzatarak talebini iletti. Selçuk ise bir süre anneyi dinledi.

Bakan ile konuşmasını anlatan Sadife Tiryaki, şunları söyledi;
“Öğretmenlerimizin ek atamasını konuştum. Benim çocuğum da dâhil, çocuklarımız ek atama için mülakatlara girdiler. Ek atama bekliyorlar. Bakanımız ‘İnşallah’ dedi. Çok sevindik. İnşallah biz de bekliyoruz çocuklarımızın adına.”
Bakan Selçuk ardından partililerle buluştu.

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