Erdoğan ile Biden zirve öncesi dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'in kritik görüşmesi yaklaşırken ABD medyası, Biden'i uyardı. National Interest dergisinin sitesinde yayımlanan makalede; Biden yönetiminin PKK/YPG nedeniyle Türkiye'ye açıklama borçlu olduğu yazıldı.

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Türkiye ile ABD arasında NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden zirvesi tarihi bir önem taşıyor. Biden'in göreve gelişinden sonra ilk fiziki temasın olacağaı bu görüşmede konuşulacak konular öylesine fazla ve hassas ki ABD medyası da Türkiye'ye karşı bu noktada hassas olunması uyarılarını peş peşe yayınlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Washington Post gazetesinde yazılan makalenin ardından Washington merkezli düşünce kuruluşu National Interest dergisinin sitesinde yayımlanan makale de dikkat çekti. "Türkiye ile Kapsamlı Diplomatik Strateji Geliştirmenin 7 Yolu" başlıklı makalede görüşmenin son dönemde zarar gören ilişkileri onarmak için bir fırsat olduğu belirtildi, "Biden, Türkiye ile ABD ilişkilerini dikkatli bir şekilde sürdürmeli" mesajı verildi.

"ABD cevap borçlu" PKK/YPG terörünün de konu edinildiği makalede, "ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye PKK/YPG terörü konusundaki endişeleri için açık bir cevap borçlu" denildi. Biden'in bu konuda atacağı cesur bir hamlenin ikili ilişkileri önemli ölçüde iyileştirebileceğine dikkat çekildi.

S-400 konusu

Yazıda S-400 konusunun da çözüme kavuşturulması gerektiği belirtildi. ABD'nin Türkiye'ye alternatif olarak Patriot füzelerini sunması ve Türkiye'yi F-35 programına dahil etmesinin buna yararı olacağına dikkat çekildi.

Doğu Akdeniz meselesi

Doğu Akdeniz konusuna da değinilen makalede ABD'nin iş birliği içinde teknik bir çözümü teşvik etmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarından oluşan bir komitenin tarafsız bir yaklaşımla meseleyi ele almasının ilişkilere olumlu katkıda bulunabileceğine işaret edildi.