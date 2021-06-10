Selçuk Bayraktar'dan Cumhuriyet gazetesinin hadsiz haberine tepki

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet gazetesinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yerli otomobil ve yerli uçan araba CEZERİ'ye ilişkin açıklamaları ile dalga geçmesine sert tepki gösterdi.

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet gazetesinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yerli otomobil ve yerli uçan araba CEZERİ'ye ilişkin açıklamalarını ilişkin haberi, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay uçtu" başlığıyla paylaşmasına tepki gösterdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yöneticilerimizin teknolojide iddialı hedeflere sahip çıkmasıyla dalga geçerek bu ülkeye iyilik yapmış olmazsınız. Sadece bu işlere el atacak gençlerin özgüvenini kırmış olursunuz. Bugün kullanılan teknolojilerin hepsi, geçmişte birileri için hayal gibi görülen çabalarla gelişti" ifadelerini kullandı. (Haber 7)