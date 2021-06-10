Rus donanmasının yeni gemisi düşmanı kör ediyor

Batı ile arasındaki gerilim devam ederken hem Karadeniz hem de farklı bir coğrafya üzerinde olası bir sürtüşmeye karşı caydırıcı güç oluşturmaya çalışan Rusya, düşmanı kör eden yeni bir savaş gemisi tanıttı.

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Batı, ABD ve NATO ile yaşanan gerilim nedeniyle silahlanma ve askeri hazırlıklarına hız veren Rusya, donanma envanterine yeni bir güç katmaya hazırlanıyor.

Rus devlet medyası tarafından kamuoyuna tanıtılan savaş gemisi, özellikleriyle dikkat çekiyor.

Söz konusu askeri gemi, düşman gemileri tarafından tespit edilmekten kaçınabilecek ilk gizli savaş gemisi olduğu belirtiliyor.

Düşmanı kör ediyor

Devlet medyası, savaş gemisinin seyir füzeleri, uçaksavar füzeleri ve toplarla silahlandırıldığı bilgisinin de altını çizdi.

Radar emici kaplamaya ev sahipliği yapan gemi, "Düşmanı kör ediyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Gövdesi tamamlanan geminin önümüzdeki yıl donanmanın envanterine girmesi bekleniyor. (Haber 7)