Osmanlı torunları Bitcoin'i resmi para birimi yapıyor

Dedeleri Osmanlı pasaportuyla Filistin ve Irak'tan Orta Amerika'ya göçen iki siyasetçi, kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi yapıyor. Birincisi El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele ikincisi ise Meksika Meclisi Üyesi Eduardo Murat Hinojosa.

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El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, ülkenin mevcut ulusal para birimi olan doların yanına resmi para birimi olarak Bitcoin'i de koydu. ABD ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) baskısına rağmen kripto para birimi Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçen El Salvador'da yasa tasarısı kabul edildi.

Oylama öncesinde Bukele, Bitcoin'in resmi ödeme aracı olmasının ülkeye yatırım, turist, yenilik ve ekonomik kalkınma kazandıracağını söyledi. Bukele'nin müttefiklerinden olan Romeo Auerbach da "Bu yasayla El Salvador dünyanın radarına girecek. Yabancı yatırımlar için daha cazip bir merkez olacağız" ifadelerini kullandı.

Seçim vaadiydi Seçimlerden önce Bukele, kripto paraların resmi para birimi olacağını vaat etmişti. Bu vaadi yerine getirdiğini söyleyen Bukele, aynı zamanda El Salvador'a yurtdışında yaşayan vatandaşlarından ciddi miktarda para transferi olduğunu belirterek kripto para ile bu transferlerin hem daha kolay hem de daha az maliyetli bir şekilde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Orta Amerika'ya yayılıyor

El Salvador'un Bitcoin açıklamasının ardından Meksika Meclis Üyesi Eduardo Murat Hinojosa da meclise Bitcoin'in yasal olarak kabulü için öneride bulunacağını açıkladı. Hinojosa, kripto para birimine desteğini göstermek adına Twitter profil fotoğrafına 'lazer gözlerini' ekledi.

El Salvador'un ardından Paraguay, Panama, Arjantin, Brezilya ve Kolombiya'dan da birçok politikacı Bitcoin konusunda sosyal medya mesajları attı. (Sabah)