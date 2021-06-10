İtalya basınından övgü: Genç Türkler korkutuyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı öncesi İtalya basınında temkinli bir hava hakim.

Il Giornale gazetesinde, "Genç Türkler korkutuyor" başlıklı bir haber yayımlandı. Gazete, turnuvaya katılan takımları yaş ortalaması üzerinden sıralarken Türkiye'nin yaş ortalaması en genç takım olduğuna vurgu yapıldı.

La Stampa gazetesinde de İtalya'nın rakipleri Türkiye, İsviçre ve Galler analiz edildi. Takımlar arasında en yüksek puan ise Türkiye'ye verildi. Ay-Yıldızlılar, 'genç ve hırslı bir takım' olarak nitelendirildi. Türk Milli Takımının bazı maçlar sonrası atılan goller ve karşılaşmalar sonrası verdiği 'asker selamına' atıfta bulunan La Stampa, "Türkiye hafife alınmamalı. Türkler kendisini güçlü hissediyor. Asker selamlarının arkasında genç bir ekip var" ifadeleri kullanıldı.