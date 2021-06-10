Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan F-35 itirafı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, F-35 savaş uçaklarının Abu Dabi'ye satışı kararının İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında geçen yıl varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasında önemli rol oynadığını belirtti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Abu Dabi'ye F-35 satma kararıyla İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilişkileri normalleştirmesi arasında bir bağlantı olmadığı yönündeki iddiaları dönemin ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından yalanlandı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Pompeo, F-35 satılması kararının BAE ile İsrail arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.