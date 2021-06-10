İstanbul Küçükçekmece açıklarında müsilaj adası oluştu

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj, İstanbul Küçükçekmece açıklarında ada görüntüsü oluşturdu. Sahile kadar ilerleyerek Menekşe Deresi'ne ulaşan deniz salyası havadan görüntülendi.

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Marmara Denizi'ni müsilaj kapladı. Denizdeki canlı yaşamını tehdit eden deniz salyası, farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

Son olarak İstanbul Küçükçekmece açıklarını kaplayan müsilaj havadan görüntülendi. Görüntülerde hat şeklinde uzanarak adeta bir ada görünümü oluşturan müsilaj tabakası dikkat çekti.

Salyanın bir bölümü sahile kadar ilerleyerek Menekşe Deresi'nin bazı bölgelerini de kapladı.