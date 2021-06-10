Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklandı

Nişantaşı'nda başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya "Sizin gibileri burada istemiyoruz" diyerek saldıran Eray Çakın 2 suçtan tutuklandı

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Nişantaşı'nda 6 Haziran'da akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddiasıyla şüpheli Eray Çakın, gözaltına alınmıştı. "kasten yaralama suçundan mahkemeye sevk edilen Çakın adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın dün savcılık soruşturması kapsamında ifadesinin alınmasının ardından soruşturma derinleştirildi.

2 suçtan tutuklandı

Savcılığa ifade vermek için bugün Çağlayanda bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Eray Çakın, bu kez "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, savcılığın talebini yerinde bularak, Eray Çakın'ın tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada "6 Haziran 2021'de E.Ç, N.N.A. ve Y.F. arasında yaşanan olay sonrasında kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli E.Ç. hakkında 8. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. N.N.A. ve Y.F.'nin 09/06/2021 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadeleri doğrultusunda E.Ç. hakkındaki soruşturma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama ile silahtan sayılan cisimle kasten yaralama suçundan derinleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında, E.Ç'nin 10/06/2021 tarihinde (bugün) ifadesinin alınmasına müteakip halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama (TCK 216/1) ile silahla kasten yaralama (TCK 86/2, 3-e) suçlarından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Saldırganın ayrımcı ifadeleri tepki çekmişti

İTÜ'de araştırma görevlisi olan Neşe Nur Akkaya parkta kedileri severken Eray Çakın'ın saldırısına uğramıştı.

İddiaya göre; Akkaya'ya elindeki termosla vuran Çakın, "Kedilere zarar vermeyin. Burada ne işiniz var? Sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin" ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltına alınan saldırgan adli kontrolle serbest bırakılmış, darp raporu alan Akkaya saldırgandan şikayetçi olmuştu.

Ezgi Mola gibi ünlü sanatçılar da saldırıya sosyal medyadan tepki göstermişti.