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Macron'a tokat atan Fransız için istenilen ceza belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kasabasına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Macron'a tokat atan Damien Tarel hakkında 18 ay hapis cezası istendi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ülkenin güneydoğusundaki Dröme bölgesinde bulunan Tain-l'Hermitage kasabasına 8 Haziran'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, 28 yaşındaki Damien Tarel tarafından tokat atılmıştı. Fransız savcılar, Tarel hakkında 18 ay hapis cezası istedi.

"Ülkemizin çöküşünü temsil ediyor"
Fransız basınında yer alan haberlerde, Tarel'in mahkemede yaptığı konuşmada, "Bence Macron ülkemizin çöküşünü çok net bir şekilde temsil ediyor" ve "Macron'u gün doğumunda düelloya davet etseydim, karşılık vereceğinden şüpheliyim" dediği aktarıldı.

Kremelı tart fırlatmayı da düşünmüş
Haberlerde, Tarel'in Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta veya kremalı tart fırlatmayı düşündüğü de ifade edilirken, Tarel'in polise hükümet karşıtı "sarı yelekliler" protesto hareketine yakın olduğunu ve aşırı sağ siyasi görüşe sahip olduğunu belirttiği aktarıldı.

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