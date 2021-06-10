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Türkiye 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 223 bin 320 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 313 bin 98, can kaybı 48 bin 524 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Haziran 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 223 bin 320 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 563 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 96 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e çıktı.

Toplam test sayısı 56 milyon 346 bin 656'ya ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 313 bin 98, vefat sayısı 48 bin 524, ağır hasta sayısı 1009 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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