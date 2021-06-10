Türkiye'de kademeli normalleşme sürecinin başlaması ve yaz mevsiminin gelmesi nedeniyle ertelenen evlilik planları hayata geçirilmeye başlandı. Peki evlenmenin, yeni bir ev kurmanın maliyeti ne kadar?

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Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler, aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte gevşetildi.

1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme sürecinde evlenmek isteyenlere de müjde verildi.

Düğün salonları 100 kişi sınırlaması ile açıldı ancak düğün yapmak isteyenler bu sefer de ekonomik engellere takıldı.

Evliliğin maliyeti ne kadar?

Evlilik hazırlığı yapanlar için masraf alanı çok, maliyet yüksek. Peki evlenmek çiftlere ne kadar mal olacak?

- Yemek ikramı olan ve 150 kişi kapasiteli bir düğün 25 bin liraya tekabül ediyor.

- Gelinliklerin fiyatı ortalama 6 bin liradan alıcı bulurken damatlıklar ortalama 3 bin lirada seyrediyor.

- Ev eşyalarında ise durum farklı değil. Orta segment ev eşyalarında fiyatlar geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir artış göstererek 30 bin liradan 50 bin liraya yükseldi.

- Beyaz eşyalar alıcılara ortalama 16 bin, koltuk takımları ise ortalama 15 bin liraya bandında seyrediyor.

Bu doğrultuda 2021 yılında evlilik çiftlere ortalama 99 bin liraya mal oluyor.