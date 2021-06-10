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Kırmızı Bültenle aranıyordu Muğla'da yakalandı

Kırmızı Bültenle aranıyordu Muğla'da yakalandı

Polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği saldırının faillerinden olan ve kırmızı bültenle aranan H.K. Muğla'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, 1979'da polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olan ve kırmızı bültenle aranan Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) terör örgütü adına faaliyet yürüten H.K'nin Muğla'da yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü TKP/ML'nin kırsal alan yapılanması Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusunun (TİKKO) içerisinde geçmiş dönemde sözde "Merkez Komite Üyesi" olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katıldığı belirtilen ve kırmızı bültenle aranan H.K'nin bugün Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığı kaydedildi.

H.K'nin 1979'da örgüt mensupları ile çıkan çatışmada polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

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