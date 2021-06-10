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Şenol Güneş basın toplantısından önce çılgına döndü

Şenol Güneş basın toplantısından önce çılgına döndü

A Milli Takım'ın yarın İtalya'yla oynayacağı EURO 2020 açılış maçı öncesi sinirler gerildi. Basın toplantısından önce İtalyanların, Şenol Güneş'in ateşini 4 kez ölçmesi tecrübeli hocayı çılgına çevirdi. Güneş'in ısrarla ateşini ölçmek isteyen görevliye, "Ben buraya nasıl geldim" dediği öğrenildi.

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EURO 2020 açılış maçında Türkiye ile İtalya yarın Roma'da karşı karşıya gelecek. Dev maçın öncesinde basın toplantısı yapan teknik direktörümüz Şenol Güneş'i İtalyan görevliler oldukça sinirlendirdi.

"Ben buraya nasıl geldim"
Fanatik'in haberine göre, Şenol Güneş'in basın toplantısı öncesi 4 kez ateşinin ölçülmeye çalışılması Şenol Güneş'i oldukça sinirlendirdi. Şenol Güneş görevlilere, "Ben buraya nasıl geldim" diye tepki gösterdiği öğrenildi.

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