Şanlıurfa’da polislere ateş açıldı: 2 yaralı var

ŞANLIURFA’da, bir evde fuhuş yapıldığına dair ihbar alarak bölgeye giden polislerin bulunduğu sivil plakalı araca silahla ateş açıldı. Saldırıda araçtaki 2 polis memuru yaralandı.

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Şanlıurfa'da iddiaya göre, bölgede fuhuş yapılan evlere yönelik sivil araçla uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına ara sokaktan ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru yaralanırken, saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı polis memurları, meslektaşları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye giden polisler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da saldırının yaşandığı yere giderek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.