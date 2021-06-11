Pakistan'da otobüs devrildi! 19 kişi ölü 50 yaralı var
PAKİSTAN'ın güneybatısında otobüsün devrilmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.Abone ol
Pakistan'ın güneybatısında Sufi hacıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Haber 7'de yer alan habere göre kazanın, Belucistan eyaletinin Khuzdar kentinde meydana geldiği aktarılırken, polis yetkilisi Hafeez Ullah Mengal, ölü ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.
Otobüsün, sürücünün virajı alamaması sonrası devrilerek şarampole yuvarlandığı kaydedildi.