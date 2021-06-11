Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Portekizli futbolcu Aurelio Buta'nın menajeriyle anlaşmaya vardı. Transferin teknik direktörün belli olmasından sonra resmen açıklanması bekleniyor.

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Fenerbahçe transferde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Portekizli futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı. İmzaların teknik direktörün belli olmasından sonra resmen atılması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta için ise sürpriz bir teklif geldi.

Fenerbahçe yönetimi bir yandan teknik direktör ararken bir yandan da transfer için çalışıyor. 36 yaşına gelen ve sık sık sakatlanan Gökhan Gönül'ün +1 yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Sarı-Lacivertliler, sağ bekte sadece Nazım Sangare'nin kalması nedeniyle harekete geçti ve hedefini belirledi.

Belçika'da Royal Antwerp'te forma giyen 24 yaşındaki Aurelio Buta ile Galatasaray ile Valentin Rosier'in gitme ihtimaline karşı Beşiktaş da ilgileniyor. Ancak elini çabuk tutan Fenerbahçe, Portekizli yıldız futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı.

Hocadan sonra açıklanacak

Antwerp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Buta'nın transferinin teknik direktörün belli olmasından sonra resmen açıklanması bekleniyor.

Aurelio Buta kimdir?

24 yaşındaki Aurelio Buta geçen sezon Belçika liginde 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Çok süratli ve iyi dribling yapabilen bir futbolcu olan Buta defansta da kesicilik görevinde başarısıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçiren Valentin Rosier ile benzerlikleri olan oyuncu, Antwerp formasıyla toplam 107 maçta 16 asist yapıp, 3 de gol attı.

Samatta'yı eski kulübü istiyor

Bu arada Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan zorunlu satın alma ile kiraladığı Mbwana Samatta'ya talip çıktı. Bekleneni veremeyen Tanzanyalı forveti eski kulübü istiyor. Voetbal 24'ün haberine göre; Genk, Samatta'ya karşılık para ile birlikte Joseph Paintsil'i önerdi. Paintsil, geçen yıl kiralık olarak Ankaragücü'nde 11 gol atmıştı.