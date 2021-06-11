Ekmek 4 liraya satılmak zorunda kalabilir!

Buğday kalitesinin düşüşü yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin yaşadıkları zorluklar ekmek fiyatlarının uçuşa geçmesine neden olabilir.

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Kuraklık nedeniyle yurdun dört bir yanında yaşanan rekolte düşüşü dönüp dolaşıp halkın ekmeğini vuracak.

Sözcü'ye konuşan Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, kuraklık yüzünden gelişimini tamamlayamayan ekmeklik buğdayın bir çok yerde saman veya hayvan yemine dönüştürüldüğünü, bu gidişle halen 1.5 liraya satılan 200 gram ekmeğin 4 liradan satılmak zorunda kalınacağını söyledi. Ataman, 200 gram ekmeğin bugünkü şartlarda dahi 2 lira 13 kuruşa mal edilerek maliyetinin altında satıldığını belirtirken tarımda teknolojiye geçilmemesi halinde ekmek fiyatlarının 4 liranın da üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Mine Ataman, şubat ayında uyarıda bulunduklarını, son olarak da buğday rekoltesinin 20.5 milyon tondan bu yıl 17.5 milyon dona düşeceğinin açıklandığını söyledi.

Buğdaydı saman oldu

Sadece Güneydoğu'da 2 milyon tona yakın buğday kaybı beklendiğini anlatan Ataman, “Toprağın tavı yağmurun azlığı nedeniyle iyi olmadığından tohumlar güçlenemedi. Can suyunu da alamayınca cılız doğdu. Mart, nisan aylarında da yağmur olmayınca ya çok verimsiz kaldı ya da hiç başak veremedi. Şu anda bir çok yerde buğdaylar samanlık olarak toplanıyor. Buğday tarlaları hayvan yemine çevriliyor. Yem sanayicileri ekmeklik buğdayı yem hammaddesi olarak satın alıyor” dedi.

Yabancı çiftçi kazanacak

Mine Ataman, bu yıl TMO'nun destek dışında ekmeklik buğdayın alım fiyatını tonda 2 bin 250 lira olarak açıklamasına rağmen dış piyasada aynı buğdayın fiyatının 273 dolar (yaklaşık 2 bin 353 TL) olduğuna dikkat çekti. Ataman, “Görünen o ki bu yıl da buğday fiyatları dış piyasada artacak. Biz yüksek fiyattan yine buğday ithal edeceğiz. Kaybeden yine çiftçi olacak” dedi.