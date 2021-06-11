Deniz Uğur evlilikleri kaç kere evlendi kaç çocuğu var?

Bir dönem sağlık sorunları yaşayan sevilen oyuncu Deniz Uğur 3. kez nikah masasına oturdu. 2917 yılında birlikte rol aldığı dizide Erdinç Gülener ile tanışan Deniz Uğur evlendi. Daha önce 2 kez evlenen Deniz Uğur'un en olaylı evliliği Reha Muhtar ile oldu.Deniz Uğur'un 3 tane çocuğu var.

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Birçok dizide rol alan sevilen oyuncu Deniz Uğur 3. kez nikah masasına oturdu ve oyuncu olan Erdinç Gülener ile evlendi. Gökçeada'da sade bir nikahla evlenen çifti yakın dotları eşlik etti. 47 yaşındaki Deniz Uğur daha önce iki kez evlilik yaptı. İlk eşi İsmail Hakkı Sunat olan Deniz Çakır'ın 2. evliliği ise Reha Muhtar ile oldu. Deniz Uğur'un 3 tane çocuğu var.

Ben çok rahat ediyorum: Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 4 yıl önce rol aldıkları “Bir Deli Sevda” dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmış ve verdikleri bir röportajda duygularını dile getirmişti. Erdinç Gülener, “Mesela biz Deniz’le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz’in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz.”

Günümüz şartlarında ‘bir deli sevda’ yaşamak mümkün mü sizce? sorusuna ise Gülener, “Tabii ki mümkün. Sevda, aşk her zaman var. İlişkilerde biraz yıpranmış olabiliriz ama hâlâ delice sevdalar var ve bir yerlerde yaşanıyor, biliyorum.” derken Deniz Uğur ise, “Sevdanın her türü delicedir. Aşk dediğimiz şey çok mantıklı bir şey değil. Seçerek, ölçüp biçerek düşünerek karar veremezsin o duyguya. Zaman içinde tecrübe kazandıkça belki bu duyguyu dizginlemeyi öğreniyoruz. Daha mantıklı seçimler yapabiliyoruz. Ama bu da bir tercih.” yanıtını vermişti.

Deniz Uğur kimdir: Deniz Uğur 47 yaşındadır.

Deniz Uğur (d. 17 Ekim 1971, Ankara, Türkiye) Sinema, Tiyatro, Dizi Oyuncusu, Dublaj Sanatçısı ve Senaryo Yazarı.

Opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. Baba tarafından, Mustafa Kemal Atatürk’ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümnü Uğur’un eşi, II. Abdülhamid’in Başmabeyincisi İhsan Bey’in kızı olan babaannesi Saliha Hanım’ın vasıtasıyla da 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli olan Keriman Halis Ece’nin, ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi’nin, aynı şekilde Neveser Kökdeş’in, ünlü aktris Melek Kobra’nın, Galatasaray SK eski başkanlarından Turgan Ece’nin, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmed Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkiilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu köklü bir sülalenin, anne tarafından da, Osmanlı sarayında II. Abdülhamid’in kızı Naime Sultan’ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer’in İsviçreli eşi, anneannesi Hedwige Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri Oscar’lı "The Tin Drum" filminin başrol oyuncusu David Bennent, Anne Bennent, anneleri ünlü dansçı Diane Mansart ile eşi aktör Heinz Bennent’in de dahil olduğu büyük bir Avrupalı ailenin mensubudur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın önce Bale Bölümü’nü bitirmiş, ardından yüksek bölüm sınavlarına girip Tiyatro Bölümü’nden 1995 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu’nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter’le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başlamıştır.

1996 yılında Nevra Serezli ve Cihan Ünal’la başrolü paylaştığı Çetin Ceviz adlı Fransız komedisinde yer almıştır. 1997 yılında 9. Ankara Film Festivali'nde Bir Erkeğin Anatomisi filmindeki rolü ile Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Sinema ve tiyatroya uzun süre ara verdikten sonra 2014’te başrolünü Engin Alkan’la paylaştığı “Huysuz” müzikaliyle, o yıl müzikal dalı açılmadığı halde Afife Tiyatro Ödülleri’nde aday gösterilmiş, 2015’te Oktay Kaynarca’yla başrolünü paylaştığı “Guguk Kuşu” oyununda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi nice ustalar tarafından ayakta alkışlanmıştır. Aynı zamanda köşe yazarlığı, şarkı sözü, roman ve senaryo yazarlığı da yapmaktadır.

Dizi ve filmleri: 2019-2020 Zalim İstanbul (dizi) - Seher Yılmaz

2018 İnsanlık Suçu (dizi) - Emel Gökdemir

2017 Kırgın Çiçekler (dizi)

2015-2016 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie “Tigress”)

2015-2016 Frankenstein (Tiyatro Oyunu)

2015 Guguk Kuşu (Tiyatro Oyunu)

2015 Aşk Zamanı (dizi)

2015 Kara Kutu (dizi)

2015 Detay (Sinema filmi)

2013-2014 Umutsuz Ev Kadınları (dizi)

2014 Gulyabani (Sinema filmi)

2013-2014 Huysuz Müzikali (Tiyatro Oyunu)

2012 Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu (dizi)

2012 Pamuk Prenses ve Avcı (Sinema filmi – Dublaj: Charlize Theron “Queen”)

2012 Bu Son Olsun (Sinema filmi)

2011 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie “Tigress”)

2011 Adını Feriha Koydum (dizi)

2008 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie “Tigress”)

2008 Paramparça Aşklar (dizi)

2007 Baba Oluyorum (dizi)

2007 Ertelenmiş Hayatlar (dizi)

2006 Hayatım Sana Feda (dizi)

2006 Sahte Prenses (dizi)

2005 Yağmur Zamanı (dizi)

2004 Zümrüt (dizi)

2001-2002 Benimle Evlenir Misin? (dizi)

2001 Bana Şans Dile (sinema filmi) - Yurdanur

2000 Mert Ali 1-2 (TV filmi)

2000 Yalan Dünya (dizi)

1999 Kurtlar Sofrası (mini dizi)

1998 Güldüren Cazibe (dizi)

1996 Bir Erkeğin Anatomisi (Sinema filmi)

1995 Çetin Ceviz (Tiyatro oyunu)

1993 Yaz Evi (dizi)

1993 Görünmeyen Dostlar (Tiyatro oyunu)