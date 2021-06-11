Macron'dan Erdoğan için şaşırtan adım: Bunları ona anlatacağım

Macron Erdoğan ile görüşmek istediğini söyleyerek uzun bir zamandan sonra ilk kez ılımlı mesajlar verdi. Macron "Erdoğan'a bunları anlatacağım" diyerek masadaki konuları aktardı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fikir ayrılıkları olsa da konuşmaları ve buna devam etmeleri gerektiğini belirtti. Macron, Erdoğan'a radikal İslamcılıkla mücadelenin hiçbir şekilde İslam dinini hedef almadığını anlatacağını da söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Elysee Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, NATO Zirvesi kapsamında kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme yapmayı istediğini aktararak, "Bu iyi bir şey. Birbirimizi görmeye ihtiyacımız var" dedi.

Erdoğan ile derin fikir ayrılıklarının olduğunu dile getiren Macron, "Fikir ayrılıkları olsa da birbirimizle konuşmalıyız ve konuşmaya devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Masada bunlar var

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve 'Fransa'nın radikal İslamcılık' mücadelesini görüşmek istediğini kaydetti.

Erdoğan'a 'radikal İslamcılıkla' mücadelenin hiçbir şekilde İslam dinini hedef almadığını anlatacağını ifade eden Macron, Erdoğan ile yapılabilecek iş birliği alanlarını da konuşacağını söyledi.

Emmanuel Macron, insan ve gazetecilerin haklarına ilişkin konularda ve ikili ilişkilerde her zaman açık olduğunu, baş başa görüşmelerde açık şekilde konuştuğu için kamuoyuna karşı da bunu yaptığını aktardı.

Barkhane Operasyonu bitiyor

Macron, Sahel'deki "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini açıkladı. Macron, Afrika'nın Sahel bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini bildirdi.

Macron, G7 zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin bölgedeki askeri varlığının derin bir dönüşümden geçmesinin bir parçası olarak "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını belirtti.

Bölge ülkelerinin ordularına destek ve iş birliği şeklinde bir operasyonu mümkün kılmak için bu kararın alındığını dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, bu değişimle ilgili takvimin haziran sonunda açıklanacağını ifade etti.

Macron, Fransa'nın askeri olarak 8 yıldan fazladır Sahel bölgesinde varlık gösterdiğini, çok sayıda Fransız askerinin bu bölgedeki operasyonlarda yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Amerikalı ve Avrupalı müttefikleriyle yapılan istişareler sonrası Sahel'de Barkhane'nin yerini bölge ve Avrupa ülkeleri askerlerinden oluşan uluslararası bir gücün alacağı bilgisini paylaşan Macron, "Fransız ordusu bu gücün bel kemiği olacak." dedi.

Macron, bununla birlikte bölgedeki Fransız askerlerinin sayısının azalacağını, bazı üslerin kapatılacağını belirterek bu kararın Çad ve Mali'de yaşanan son gelişmelerle ilişkili olmadığının altını çizdi.