Mehmet Metiner'den hükümete HDP uyarısı: Vebali ağır olur, biline!

Mehmet Metiner, HDP'ye açılan kapatma davası ile ilgili hükümeti "Bu ülkenin Kürtlerini yanlış politikalarla HDP'nin kucağına itmenin vebali ağır olur, biline!" diye uyardı.

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Mehmet Metiner HDP'ye açılan kapatma davası ile ilgili hükümeti uyardı. Yeni Şafak'ta yazan Metiner, “HDP’yi kapatmak çözüm mü?” başlıklı köşe yazısında “Hiç kuşkusuz HDP, PKK terör örgütünün siyasi partisidir” görüşünü savundu.

Parti kapatmanın çözüm olmadığını savunanların “Peki gazete, dergi, televizyon, dernek ve banka kapatmak çözüm müdür?” şeklindeki sorulara yanıt vermesi gerektiğini söyleyen Metiner, “Terörle mücadeleyi sadece teröristle mücadeleye indirgeyen bakış açısına sahip bir demokratik devlet gösterilemez” dedi.

Metiner, yazısının devamında şunları kaydetti:

Bir konuda karar kılmak gerekiyor: Terör örgütlerinin partileri olmalı mı olmamalı mı? Olmalı deniliyorsa yarın DEAŞ ve FETÖ kendi partilerini kurduğunda hiç kimsenin itiraza hakkı olmaz. PKK’nın partisi HDP’ye gösterilen toleransı DEAŞ’ın ve FETÖ’nün partilerinden esirgediğinizde kendi koyduğunuz ilkeyle çelişmiş olursunuz.

'Vebali ağır olur, biline!'

Şimdi siyaseten diyeceklerime özellikle Cumhur İttifakı’nın partileri, özellikle de AK Parti kulak vermeli: HDP’yi besleyen sosyoloji iyi analiz edilmezse, özellikle HDP’nin ana damarını oluşturan dindar-milliyetçi Kürtlerin hassasiyetleri ve talepleri doğru okunmazsa, en önemlisi de onları kazanacak yeni bir siyasi akıl devreye alınmazsa, HDP’nin kapatılması tek başına çözüm olmaz. Bu işi mahkemeye havale etmekle sorunu çözmüş olmayız. Bu ülkenin Kürtlerini yanlış politikalarla HDP’nin kucağına itmenin vebali ağır olur, biline!