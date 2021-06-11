Erdinç Gülener kimdir kaç yaşında Erdinç Güler eşi kimdir?

2017 yılında Deniz Uğur ile aynı dizide rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen oyuncu Erdinç Gülener Deniz Uğur ile evlendi. 50 yaşındaki Erdinç Gülener Yelda Gürkan ile evliydi. İclal Aydın ile adı bir dönem anılan Erdinç Gülener kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

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Erdinç Gülener 2017 yılında “Bir Deli Sevda” dizisinde eşi rolünde oynayan Deniz Uğur ile evlendi. Gökçeada'da aile arasında yapılan nikah töreni sonrasında pozlar veren çifte tebrik mesajları yağdı. 50 yaşındaki Erdinç Gülener aslen İzmir doğumlu. Daha önce Yelda Gürkan ile evli olan Erdinç Gülener hangi dizilerde rol aldı?

Ben çok rahat ediyorum: Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 4 yıl önce rol aldıkları “Bir Deli Sevda” dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmış ve verdikleri bir röportajda duygularını dile getirmişti. Erdinç Gülener, “Mesela biz Deniz’le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz’in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz.”

Günümüz şartlarında ‘bir deli sevda’ yaşamak mümkün mü sizce? sorusuna ise Gülener, “Tabii ki mümkün. Sevda, aşk her zaman var. İlişkilerde biraz yıpranmış olabiliriz ama hâlâ delice sevdalar var ve bir yerlerde yaşanıyor, biliyorum.” derken Deniz Uğur ise, “Sevdanın her türü delicedir. Aşk dediğimiz şey çok mantıklı bir şey değil. Seçerek, ölçüp biçerek düşünerek karar veremezsin o duyguya. Zaman içinde tecrübe kazandıkça belki bu duyguyu dizginlemeyi öğreniyoruz. Daha mantıklı seçimler yapabiliyoruz. Ama bu da bir tercih.” yanıtını vermişti.

Erdinç Gülener (d. 26 Ocak 1971, İzmit),Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır.

İlk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı.

8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir. Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır.Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.



Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.

TİYATRO OYUNLARI

Kerbela

İhanet

Yıldız Yargılanmsı

Elele

Antigone

Kamyon

Hasan Sabbah

Bahar Noktası

Fehim Paşa Konağı

Hayvan Çiftliği

Gol Kralı Sait Hop Sait

Eşeğin Gölgesi

Küçük Korku Dükkanı

Muhteşem Gatsby

Aziz Dostum Çehov

Yunus Emre

DİZİLERİ

Yeni Evli (2007) Payidar

Canan (2010-2011) Selim

Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar

Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Richard Kane (204.Bölüm-220.Bölüm)

Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal (1.Bölüm-71.Bölüm)

Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz

Çukur (2019) Adem Yılmaz

Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2021) Volkan

FİLMLERİ

Ustalar Alimler Ve Sultanlar (2010) Osman Gazi

Bu İşte Bir Yalnızlık var (2013) Kenan

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) Poyraz