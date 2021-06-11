Erdinç Gülener kimdir kaç yaşında Erdinç Güler eşi kimdir?
2017 yılında Deniz Uğur ile aynı dizide rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen oyuncu Erdinç Gülener Deniz Uğur ile evlendi. 50 yaşındaki Erdinç Gülener Yelda Gürkan ile evliydi. İclal Aydın ile adı bir dönem anılan Erdinç Gülener kimdir, hangi dizilerde rol aldı?Abone ol
Erdinç Gülener 2017 yılında “Bir Deli Sevda” dizisinde eşi rolünde oynayan Deniz Uğur ile evlendi. Gökçeada'da aile arasında yapılan nikah töreni sonrasında pozlar veren çifte tebrik mesajları yağdı. 50 yaşındaki Erdinç Gülener aslen İzmir doğumlu. Daha önce Yelda Gürkan ile evli olan Erdinç Gülener hangi dizilerde rol aldı?
Ben çok rahat ediyorum: Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 4 yıl önce rol aldıkları “Bir Deli Sevda” dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmış ve verdikleri bir röportajda duygularını dile getirmişti. Erdinç Gülener, “Mesela biz Deniz’le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz’in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz.”
Günümüz şartlarında ‘bir deli sevda’ yaşamak mümkün mü sizce? sorusuna ise Gülener, “Tabii ki mümkün. Sevda, aşk her zaman var. İlişkilerde biraz yıpranmış olabiliriz ama hâlâ delice sevdalar var ve bir yerlerde yaşanıyor, biliyorum.” derken Deniz Uğur ise, “Sevdanın her türü delicedir. Aşk dediğimiz şey çok mantıklı bir şey değil. Seçerek, ölçüp biçerek düşünerek karar veremezsin o duyguya. Zaman içinde tecrübe kazandıkça belki bu duyguyu dizginlemeyi öğreniyoruz. Daha mantıklı seçimler yapabiliyoruz. Ama bu da bir tercih.” yanıtını vermişti.
Erdinç Gülener (d. 26 Ocak 1971, İzmit),Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır.
İlk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı.
8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir. Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır.Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.
Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.
TİYATRO OYUNLARI
Kerbela
İhanet
Yıldız Yargılanmsı
Elele
Antigone
Kamyon
Hasan Sabbah
Bahar Noktası
Fehim Paşa Konağı
Hayvan Çiftliği
Gol Kralı Sait Hop Sait
Eşeğin Gölgesi
Küçük Korku Dükkanı
Muhteşem Gatsby
Aziz Dostum Çehov
Yunus Emre
DİZİLERİ
Yeni Evli (2007) Payidar
Canan (2010-2011) Selim
Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar
Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Richard Kane (204.Bölüm-220.Bölüm)
Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal (1.Bölüm-71.Bölüm)
Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz
Çukur (2019) Adem Yılmaz
Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2021) Volkan
FİLMLERİ
Ustalar Alimler Ve Sultanlar (2010) Osman Gazi
Bu İşte Bir Yalnızlık var (2013) Kenan
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) Poyraz