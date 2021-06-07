Vekaleten kurbanlık fiyatları 2021 kaç para oldu?

2020 Kurban bayramı için geri sayım başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban bayramı 20 Temmuz salı günü başlayacak. Peki bu bayramda Kızılay'a vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar verecek? İşte Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2021 fiyatı...

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Kurban bayramı 2021 için geri sayım başladı, vatandaşlar kurbanlık alışverişine başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz salı günü başlayacak. Peki bu sene kurban bayramında Kızılay'a vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar para verecek?

Kızılay tarafından 2021 yılı için vekâletle kurban kesimini fiyatlarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekâlet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekâletini Kızılaya verebilecek" denildi.

Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi?:Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekâletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

Kurban mal ile yapılan bir ibadettir. Malile yapılan ibadetlerde vekâlet caizdir. Dolayısıyla kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir.

Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve kurbanın kendisi adına kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin kurbanını

orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.”

Nasıl yapılıyor?

Vekâletle kurban kesimi yapmak isteyenler, vekâletlerini bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 nolu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr.den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebiliyor.