Sağlık Bakanı Koca'dan flaş Biontech açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının uygulama sürecine dikkat çekerek, aşı randevularına gitmeyenler yüzünden israf olduğu uyarısı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

"Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."