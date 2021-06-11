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Sağlık Bakanı Koca'dan flaş Biontech açıklaması

Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş Biontech açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının uygulama sürecine dikkat çekerek, aşı randevularına gitmeyenler yüzünden israf olduğu uyarısı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

"Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."

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