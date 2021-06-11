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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Çin'in keşif aracı Zhurong Mars'tan fotoğraf gönderdi

Çin'in keşif aracı Zhurong Mars'tan fotoğraf gönderdi

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre Tienvın-1 keşif misyonuyla Mars’a indirilen Zhurong, Kızıl Gezegen’den 4 fotoğraf gönderdi.

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Çin’in Mars gezgin aracı Zhurong, Kızıl Gezegen’den çektiği fotoğrafları Dünya'ya gönderdi. Fotoğraflarda Mars’ın manzara ve panorama görüntüleri, Tienvın-1 misyonunun iniş aracı ve yörünge modülünün öz çekimi yer aldı.

​​Dünya'dan 23 Temmuz 2020’de ayrılan Tienvın-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan uzay aracı, 475 milyon kilometre mesafe kat etmişti.

Tienvın-1, 10 Şubat’ta Mars’ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmiş, 15 Mayıs’ta da Kızıl Gezegen’e yörünge aracıyla gezgin aracı Zhurong’u indirmişti.

Daha önce belirlenen Mars'ın güneyindeki bir lav tabakasına iniş yapan Zhurong, gezegenden iki fotoğraf göndermişti.

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