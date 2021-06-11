Bakan Lütfi Elvan'ndan enflasyonla mücadele mesajı: Kazanılması gereken bir savaş

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, katıldığı toplantıda koronavirüs salgının süreciyle birlikte enflasyona vurgu yaparak ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, çevrimiçi gerçekleştirilen Ankara Sanayi Odası (ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı. Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmaya mesleki eğitime verilen önemi aktararak başladı.

"Enflasyonla mücadele kazanılması gereken bir savaş''

Türkiye ekonomisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede mayıs ayı için açıklanan yıllık yüzde 16,59 ve aylık yüzde 0,89 olan enflasyonu düşürmeye yönelik adımları aktararak "Enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz." dedi.

“Fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek istiyoruz''

Fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek istediklerini dile getiren Elvan, “Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor. Üretici fiyatlarının hızlı yükselişinde döviz kuru geçişkenliği ve artan küresel emtia fiyatları temel bir rol oynuyor." dedi

"Sermaya yurt dışından getirildiğinde kurumlar vergisi indirimi yüzde 75 olacak''

Elvan, açıklamasını, "Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız." şeklinde sürdürdü.

"Sanayiye verilen destekler süreci atlatmakta önemli rol oynadı''

Bakan Elvan, konuşmasında pandemi sürecinde verilen destekleri aktararak, kısa çalışma, işsizlik, nakdi destek, normalleşme desteği ve sanayiye verilen desteklerin sorunun atlatılmasına olan katkısı üzerinde durdu.

"Koronavirüsten tüm dünya olumsuz etkilendi''

Elvan, koronavirüs salgınının sadece Türkİye'de değil tüm dünyada olumsuzluklara neden olduğunu, ancak alınan tedbirler ve artırılan çalışmalarla Türkiye'nin farlı ivme kazandığını vurguladı.