Bülent Turan'dan Millet İttifakına: Kazansanız bile parlamenter sisteme dönemezsiniz

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın kazanması durumunda bile parlamanter sisteme dönmenin imkanı kalmadığını söyledi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Turan, muhalefet liderlerin çeşitli programlardaki, Millet İttifakı’nın parlamanter sisteme dönüş çalışmalarına cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısındaki sözlerine cevap veren AK Partili Bülent Turan, “Kendince bize hakaret etti. Üzülmedik, güldük. Çünkü başından beri diyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhatabı asla Sayın Erdoğan değildir, olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhatabı bizim partimizin il başkanıdır, ilçe başkanıdır, olmadı grup başkanvekilidir.” dedi.

Millet Ak Parti'yi yanlış yapmadı diye yalnız bırakmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Cumhurbaşkanlığı sistemi eskimiştir, değişmelidir, geride kalmıştır” ifadelerine yanıt veren Turan, şöyle konuştu:

“Kendisi daha ötesine giderek bir algıyla beraber sözüm ona, olmaz ya, Millet İttifakı seçimleri kazansa, kazandığı gün sanki parlamenter sisteme geri dönecekmiş gibi meseleyi değerlendirdi. Altını çiziyorum. Bu millet yanlış yapmadığından dolayı liderini, AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı asla yalnız bırakmadı. Yanlış yapmadı. O yüzden iddia ediyorum ki yeni dönemde de Cumhur İttifakı, bu ülke yönetiminde bir numaralı ekip olarak işin başında olacak. Ancak teorik olarak değerlendiriyorum. Diyorum ki, Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme geri dönmenin artık imkanı kalmamıştır.”

Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme dönüş imkanı yok

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sözlerine şöyle devam etti:

“Tek partili sistemden çok partiye geçtiğimizde ‘Öyle bir çalışma yapalım ki, tekrar çok partiliden tek partiye geçelim' imkânı olmadığı gibi, parlamenter sistemden de halkın direkt oy verme anlamına gelen başkanlık sisteminden geri dönüp, eski sisteme geçme imkânı ve ihtimali dünyada olmayan bir örnek.

Millet İttifakı kazanırsa aynı gün güya parlamenter sisteme geçecekmiş algısının yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Bir defa, 600 vekilin içerisinde 400 vekil olursa sistem değişikliği halka sunulmadan, meclisteki çoğunlukla karşılanabilir.

Düşünebiliyor musunuz? AK Parti yok olacak, MHP yok olacak da Millet İttifakı'nın paydaşları 400 vekil alacak. Böyle bir teori, böyle bir anket, böyle bir ihtimal var mı?

O yüzden bir daha söylüyorum. Kimseyi kandırmayın. Seçimleri kazansanız bile geriye dönme imkânı olmayan sistem değişikliğini ancak ülkemizin önünde bir gündem krizi olarak, bir gündem kısıtı olarak değerlendiriyoruz. Artık bunları aşmak zorundayız diye düşünüyoruz.

Koalisyonlar, kavgalar, gerginlikler çok geride kaldı. Yüzde 50+1 çok kıymetli bir formül. Yüzde 50+1'i alan vesayete meydan okur, darbeciye meydan okur. Yüzde 50+1'i alan milletiyle beraber yol yürümekten başka bir alternatif bulamaz.

Seçimi kazandığı gün parlamenter sisteme dönecekmiş gibi yapan arkadaşların bir an önce bu ifadeleri revize etmesini, milletin önüne seçimi kazansalar bile hangi paketi koyacaklarını, hangi anayasal değişiklikle beraber milletin önüne çıkacaklarını şimdiden söylemeleri gerekir.

Hazırlayın metninizi, bilelim. Söyleyin odaklarınızı, bilelim. Açıklayın çalışma ekibinizi, biz de metninizi okuyalım. Afaki konuşmaların, bu tarz yalan ifadelerin kimseye faydası yok. Şu anki sistemde mecliste 13 parti var. Yüzde 99,3 gibi görülmemiş bir oranda temsil imkanı var. Cumhuriyet tarihimizde böyle bir dönem olmadı. Yani yönetimde istikrarın, temsilde adaletin en güzel ve en yoğun dönemini yaşıyoruz.

50+1'in ne demek olduğunu biliyoruz. O yüzden vesayetçilere malzeme olan, darbelere kapı açan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin hep krizle olduğu eski sisteme dönme imkânı artık bu ülkede kalmamıştır.”