Irak'ın kuzeyine operasyon 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.Abone ol
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi" denildi.