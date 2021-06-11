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Irak'ın kuzeyine operasyon 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı
Irak'ın kuzeyine operasyon 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi" denildi.

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