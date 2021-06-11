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Yeni bir grup daha aşılanacak! Bakan Koca müjdeledi

Yeni bir grup daha aşılanacak! Bakan Koca müjdeledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ulaşım sektöründe çalışanların da aşı olacağını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni bir meslek grubunun daha aşılanacağını böyle duyurdu:

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler.

Hangi meslek grupları aşılanıyor?

Gıda üretim, kafe, restoran çalışanları

Bakan Koca dün akşam yaptığı açıklamalarında aşı programına eklenen meslek gruplarını böyle duyurmuştu:"Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Berber ve kuaförler

"Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" dedi.

Avukatlar da programa dahil oluyor

Sağlık Bakanı Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı programına dahil olduğunu belirtti. Koca, “Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin” dedi.

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