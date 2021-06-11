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Son dakika TUSKON davasında karar: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis

Son dakika TUSKON davasında karar: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik görülen ana davada karar açıklandı. 6 kişiye silahlı terör örgütüne üyelikten 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 35 sanıklı Tuskon davası karar bağlandı. 

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyaları ayrıldı. 

6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis

Sanıklar Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, İlhan Karagöz, Salih Zeki, Zeynep Meral ve Arzu Üre'ye "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan"  6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

9 kişiye silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber yardım suçundan 1 yıl on üçer ay hapis cezası verildi. 

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