İstanbul'da Halk Bakkal dönemi başlıyor! İBB Sosyal Kart sahipleri bakkalardan alışveriş yapabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Bakkal projesini hayata geçiriyor. İBB Sosyal Kart sahipleri, artık bakkallardan da alışveriş yapabilecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen bakkallar için Halk Bakkal projesini hayata geçirdi. Zincir marketlere karşı bakkalların elini güçlendirmek için hayata geçirilecek proje ile İBB Sosyal Kart sahipleri, artık bakkallardan da alışveriş yapabilecek. Bakkallar halk bakkal logosu almaya hak kazanırsa sosyal kart oralarda da geçerli olacak ucuz ürün kampanyaları için belediye ürün temin edecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da pandemi döneminde veresiye alışveriş yapan kişi sayısının yüzde 32, yazılan borcun ise yüzde 55 oranında arttığını belirtti.

"Vatandaşımız bakkalının yanında olacak"

İmamoğlu, "Halk Bakkal projesi ile sosyal kart sahibi aileler büyükşehir belediyemizin tahsis ettiği kartlarla halk bakkal logolu mahalle bakkalından alışveriş yapabilecek. İsteyen zincir marketten de alışveriş yapar. Vatandaşlarımız halk bakkal logosunu dükkanlarında kullanmaya hak kazanan bakkalları öncelikle tercih edecekler. Vatandaşımız bakkalının yanında olacak. Sosyal kart kullanıcılarına bu uygulamayı tanıtacağız. Halk Bakkallarda satılan kimi ürünlerin ucuza temin edilmesi için organizasyon desteği de sunacağız. Halk Bakkal projesine katılarak bu logoyu kullanmaya hak kazanan bakkallarımız modern kaliteli ve ucuz alışveriş imkanı sunmuş olacaklar." dedi.