BIST 1.461
DOLAR 8,39
EURO 10,16
ALTIN 506,76
HABER /  SPOR

Türk Telekom Basketbol Takımı Darüşşafaka Tekfen'de oynayan Berk Demir'i transfer etti

Türk Telekom Basketbol Takımı Darüşşafaka Tekfen'de oynayan Berk Demir'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ilk transferini yaparak Darüşşafaka Tekfen forması giyen Berk Demir'i kadrosuna kattı.

Abone ol

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı takım, geçen sezon 7,26 sayı, 4,19 ribaunt istatistikleriyle oynayan 2.04 metre boyundaki milli oyuncuyu transfer etti.

Uzun forvet pozisyonunda oynayan Berk Demir, kariyerine Anadolu Efes'in pilot takımı Pertevniyal'de başladı.

İlk sezonunda 3,2 sayı ve 1,5 ribaunt ortalamaları yakalayan milli oyuncu, Pertevniyal’de gösterdiği performans ile 2016 yılında Anadolu Efes’in yolunu tuttu.

Berk Demir, 2018 yılı itibarıyla Darüşşafaka Tekfen ile sözleşme imzaladı. Darüşşafaka'da 3 sezon oynayan Berk Demir, 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde 31 maça çıktı.

Geçen sezon 7,26 sayı, 4,19 ribaunt ve 1,13 asistlik performans sergileyen tecrübeli forvet, Darüşşafaka Tekfen formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 7,8 sayı, 3,8 ribaunt ve 0,7 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tayyip Dede diye durdurup oyuncağı kaptılar
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
IMF Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini açıkladı
İtalya maçı hezimetini dış basın böyle gördü
Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran çıkışı: Hiçbir bilgim yok
Çorum’da suç örgütü operasyonunda 10 tutuklama
Bakan Kurum 4 günde toplanan müsilajı açıkladı
Müsilajlı deniz felç bırakabilir! Balık yenir mi, denize girilir mi?
Dardanel'in Türkiye-İtalya maçı reklamı tepki çekti şirket paylaşımı kaldırdı
Bakan Koca'dan yerli aşının 'FAZ 3' çalışmasına gönüllü çağrısı E-Nabız üzerinden başladı
Yorumlar